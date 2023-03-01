Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак"

Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам, которые пройдут стажировку в ведущих университетах и отраслевых организациях мира. Решение приняла республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом под председательством госсоветника РК, передаёт BaigeNews.kz.

Список обладателей стипендии опубликован на сайте Центра международных программ.

В этом году приём документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" разделён на четыре потока. Первый проводился с 9 по 27 января. Второй стартует 3 апреля и продлится до 28 апреля. Третий проведут с 5 июня по 7 июля, четвёртый - с 17 июля по 15 сентября.

Для обучения в магистратуре и резидентуре в 2023 году выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировки – 110. .