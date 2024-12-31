Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году присуждена:

1) Социалхану Есболу – по номинации "Проза" за произведение "2026";

2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Боз ұшқат";

3) Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Апатай";

4) Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации "Детская литература" за повесть "Рокет Ера. Синопсис".