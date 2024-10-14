Стали известны имена обладателей Нобелевской премии в области экономических наук
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Шведская Королевская академия наук приняла решение о присуждении премии Сверигеса Риксбанка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2024 года Дарону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону, передаёт BaigeNews.kz.
"Лауреаты продемонстрировали важность общественных учреждений для процветания страны. Общества с плохим верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему", - отметила комиссия.
Учёные показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.
"Сокращение огромных различий в доходах между странами - одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", - отметил председатель Комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.
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