Стали известны имена обладателей Нобелевской премии в области экономических наук

Шведская Королевская академия наук приняла решение о присуждении премии Сверигеса Риксбанка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2024 года Дарону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону, передаёт BaigeNews.kz.

"Лауреаты продемонстрировали важность общественных учреждений для процветания страны. Общества с плохим верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему", - отметила комиссия.

Учёные показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.