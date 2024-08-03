Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов

В социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

"Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" — 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек). Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий", — говорится в сообщении.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению Главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.

Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По поручению Главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 903 гранта. В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.

Список обладателей государственных образовательных грантов можно посмотреть здесь.