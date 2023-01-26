Стали известны имена новых председателей комитетов в сенате

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Новых председателей комитетов избрали в сенате, передаёт BaigeNews.kz.

Андрей Лукин в сенате возглавил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.



Султанбек Макежанов стал главой комитета сената по финансам и бюджету.



Аскар Шакиров стал председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.



Суиндик Алдашев избран председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.



Нурторе Жусип переизбран председателем комитета по социально-культурному развитию и науке.



Али Бектаев переизбран председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.