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ATPress.kz Сегодня, 11:50
238
Сегодня, 11:50
238
Фото: ATPress.kz

Стали известны имена новых председателей комитетов в сенате

Новых председателей комитетов избрали в сенате, передаёт BaigeNews.kz.

Андрей Лукин в сенате возглавил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Султанбек Макежанов стал главой комитета сената по финансам и бюджету.

Аскар Шакиров стал председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Суиндик Алдашев избран председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Нурторе Жусип переизбран председателем комитета по социально-культурному развитию и науке.

Али Бектаев переизбран председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

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#Сенат #председатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
238
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