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Стали известны имена финалистов Национальной премии Umai
В день Независимости 16 декабря стали известны имена финалистов первой Национальной премии Umai, учрежденной Министерством культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу театра "Астана Опера".
В театре, ставшем площадкой для проведения премии, сообщили, что в организационный комитет поступило 439 заявок от конкурсантов, из них в финал прошли 76 человек.
Имена финалистов уже опубликованы на официальном сайте театра. Следующим этапом станет выбор победителей из числа финалистов, который предстоит сделать членам экспертной комиссии.
Сама же торжественная церемония вручения Национальной премии Umai состоится 23 декабря на сцене театра "Астана Опера". Известно, что заветную статуэтку победители получат из рук министра культуры и спорта РК Даурена Абаева.
Стоит отметить, что значение премии Umai действительно весомое, на сегодняшний день она приравнивается к театральному "Оскару". На церемонии вручения публику ждет обширная шоу-программа с множеством спецэффектов, в завершении которой будут объявлены имена победителей.
Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, масштабы его превысили все ожидания. Большую активность проявили деятели искусств из всех регионов нашей страны. Важно, что в Год детей поступило очень много заявок от конкурсантов, претендующих на специальный приз Umai, который вручат за лучший детский спектакль.
Публика сможет увидеть часть работ, которые будут представлены в ходе торжественной церемонии.
Напомним, что статуэтка Umai — главный приз – авторская работа востребованного в мире искусства художника Армата Бектаса. Его творческая деятельность неразрывно связана с символами и знаками, художник стремится, чтобы искусство было национальным по форме и общечеловеческим по содержанию. Кроме того, эксклюзивная статуэтка имеет и материальную ценность, она вылита из бронзы, ее основание — зелёная пластина, инкрустированная камнями.
Награда будет подкреплена денежным сертификатом. Общий призовой фонд составил 54 миллиона тенге! Победители номинаций (в каждой из которых определены свои премии) получат по 2 миллиона тенге — это "Театральное искусство", "Музыкально-исполнительское искусство", "Хореографическое искусство", "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство".
И по 10 миллионов тенге получат творческие коллективы — победители в номинациях "Лучший музыкально-драматический спектакль", "Лучший балетный спектакль" и 2 миллиона тенге за специальный приз, приуроченный к Году детей в Казахстане, — "За лучший детский спектакль".
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