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Стали известны имена депутатов сената парламента РК от областей Абай, Жетісу и Ұлытау
Центризбирком установил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, состоявшихся 24 августа 2022 года, сообщает Baigenews.kz.
26 августа 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК по вопросу установления и опубликования итогов впервые проведенных выборов депутатов сената парламента РК от недавно образованных областей.
Выборы признаны состоявшимися. В голосовании из 346 депутатов маслихатов по трем регионам приняли участие 311 депутатов.
На шесть мандатов баллотировались 12 кандидатов (в каждой области по четыре человека).
Депутатами сената парламента Республики Казахстан избраны:
от области Абай:
Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);
от области Жетісу:
Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);
от области Ұлытау:
Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).
Согласно Конституции Казахстана, депутаты cената парламента избираются на шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.
В соответствии со статей 44 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" официальное сообщение ЦИК об итогах выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, состоявшихся 24 августа 2022 года, будет опубликовано в средствах массовой информации.
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