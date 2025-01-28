Появилась информация о том, что экс-наставнику сборной Казахстана Станиславу Черчесову выплатят неустойку в размере 500 тысяч евро, частями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

Согласно данным Metaratings, Черчесову после увольнения предложат выплатить неустойку несколькими траншами.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана плохо показала себя в розыгрыше Лиги наций. Команда провела шесть матчей, в которых набрала одно очко и показала разность мячей 0:15. Как следствие, казахстанская национальная команда вылетела из Лиги В в Лигу С.

Напомним, накануне, 27 января стало известно, что Станислав Черчесов официально покидает сборную Казахстана.

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу российский специалист Станислав Черчесов был назначен в июне 2024 года. В декабре в соцсетях распространялось видео, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Минтуризма и спорта направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отреагировал на слова главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова про "французский язык". Позже в этом же месяце в СМИ появилась информация о возможной отставке Черчесова.