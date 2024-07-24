Стали известны детали Всемирных игр кочевников в Астане
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С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. В мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран.
Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.
В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan", комплекс "Думан".
На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan" будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.
Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.
Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул "Вселенная кочевников", который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому "Казанат" с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).
Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе:
• Асық ату
• Ордо
• Арқан тартыс
• Бәйге
• Көкпар
• Аударыспақ
• Теңге ілу
• Қазақ күресі
• Ашыртмалы аба гюреши
• Кореш (татарская борьба на поясах)
• Кокборуу
• Алыш
• Мас-рестлинг
• Powerful nomad (состязание силачей)
• Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)
• Мангала
• Овари
• Жамбы ату
• Традиционная стрельба из лука
• Құсбегілік
• Кураш (узбекская борьба)
На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.
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