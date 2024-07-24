Стали известны детали Всемирных игр кочевников в Астане

С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. В мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран.

Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan", комплекс "Думан".

На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan" будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул "Вселенная кочевников", который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому "Казанат" с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе:

• Асық ату

• Ордо

• Арқан тартыс

• Бәйге

• Көкпар

• Аударыспақ

• Теңге ілу

• Қазақ күресі

• Ашыртмалы аба гюреши

• Кореш (татарская борьба на поясах)

• Кокборуу

• Алыш

• Мас-рестлинг

• Powerful nomad (состязание силачей)

• Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)

• Мангала

• Овари

• Жамбы ату

• Традиционная стрельба из лука

• Құсбегілік

• Кураш (узбекская борьба)

На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.