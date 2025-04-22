В Жамбылской области похоронили трёх малолетних сестёр, погибших от отравления угарным газом. Девочкам было всего семь, пять и три года. Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района. По предварительным данным, в доме, где они проживали с матерью, использовалась самодельная печь без должного техобслуживания и вентиляции, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет КТК, мать детей воспитывала их одна. В день трагедии она ушла на работу в торговый центр, оставив девочек дома с включённой газовой печью. На улице стоял холод, и отопление было необходимо. Когда женщина вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Медики, прибывшие по вызову, не смогли их спасти — смерть наступила до приезда скорой.

Специалисты почти сразу назвали вероятную причину гибели — отравление угарным газом из-за отсутствия тяги и неисправности печи. Подтвердилось, что печь была кустарного производства, без акта на дымоход и без заключённого договора на техническое обслуживание. Также в доме не был установлен датчик загазованности.

"Основной причиной трагедии стало отсутствие тяги. Отопительная система была собрана кустарным способом. Подобные условия могут привести к летальному исходу всего за несколько минут", — пояснил ранее Абыл Юсупов, начальник Жамбылского производственного филиала АО QazaqGaz Aimaq.

Полиция продолжает расследование. Пока неизвестно, будет ли к ответственности привлечён собственник арендованного дома.

Местные жители, а также представители госорганов выражают соболезнования семье погибших девочек. Трагедия вызвала волну сочувствия и стала напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования.