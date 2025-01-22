Защитник сборной Узбекистана Абдуқодир Хусанов, перейдя в "Манчестер Сити", стал самым высокооплачиваемым футболистом в своей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kun.uz.

Как сообщает журналист Нарзулла Сайдуллаев в своем телеграм-канале, годовая зарплата Хусанова в английском клубе составит около 3,5 миллиона евро.

20-летний защитник получает в "Манчестер Сити" ежемесячную зарплату в размере 290 тысяч евро, что эквивалентно 67 тысячам евро в неделю или 9,5 тысячи евро в день.

Хусанов перешел из "Ланса" в "Ман Сити" за 40 миллионов евро.

Ранее самым высокооплачиваемым узбекистанским футболистом считался Элдор Шомуродов, чья годовая зарплата в римском клубе, согласно контракту до 2026 года, составляет 2 миллиона евро.