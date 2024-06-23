Стала известна причина подземного хлопка в Таразе

В акимате Тараза рассказали о причинах ночного подземного хлопка, напугавшего горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ведомстве, 22 июня в 21:41 в одном из подъездов дома 26 микрорайона "Карасу” произошёл взрыв асфальтового покрытия, в результате чего отключилось электричество.

"Служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод на этом месте не проходит. По итогам обследования других коммунальных служб, установлено, что 22 июня в 21:44 вышел из строя подземный кабель высокого напряжения, идущий к распределительному пункту №10, который выходит из филера 414 на подстанции "Рысбек" 110/6 кВ, расположенной в микрорайоне "Самал". При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединился от электричества. Данный кабель 110/6 кВ проходит через место происшествия. В 22:47 в 10 микрорайоне, оставшемся без света, возобновили подачу электричества при помощи резервных линий", — сообщили в акимате.

Уточняется, что подземный кабель где произошла авария, отключен и приведён в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.