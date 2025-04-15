Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил в трёх чтениях поправки в конституционный закон о выборах. Инициатором изменений выступил президент Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.

Как пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров, поправки направлены на уточнение порядка и сроков проведения очередных президентских выборов в соответствии с действующей Конституцией. Он напомнил, что глава государства, избранный в январе 2021 года на шестилетний срок, исполняет свои полномочия в рамках новой редакции Конституции, и этот срок считается первым.

Согласно обновленной редакции закона, выборы президента будут проводиться в четвертое воскресенье января того года, в котором истекает срок полномочий действующего главы государства. При этом Жогорку Кенеш должен назначить дату выборов не позднее чем за четыре месяца до дня голосования.

Таким образом, ориентировочной датой следующих президентских выборов в Кыргызстане станет 24 января 2027 года.