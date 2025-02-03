Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет Арина Соболенко из Беларуси, на второй строчке — полька Ига Швёнтек, третье место занимает американская теннисистка Кори Гауфф.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась на пятой позиции. Юлия Путинцева выбыла из топ-20, сместившись на одну строку — теперь она занимает 21-е место.

В парном разряде топ-3 представлен Катержиной Синяковой (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Тейлор Таунсенд (США).

Первая ракетка Казахстана в "даблах" Анна Данилина отыграла одну строчку, заняв 19-е место. Путинцева потеряла три позиции — 107-я, Жибек Куламбаева опустилась на четыре отметки — 160-я.

Ранее сообщалось, Елена Рыбакина объявила имя своего нового тренера.