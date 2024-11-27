Стала известна позиция Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь, стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

У спортсменки насчитывается 445 очков по этому показателю.

На втором месте расположилась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (358 эйсов). Третье место заняла лидер рейтинга WTA из Беларуси Арина Соболенко (307), а на четвёртом месте оказалась россиянка Екатерина Александрова (284). Пятёрку сильнейших замкнула испанка Паула Бадоса (265).