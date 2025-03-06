Стала известна первая соперница лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире в Индиан Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче второго круга Рыбакина сыграет с Сюзан Ламенс из Нидерландов, которая в первом круге обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову - 3:6, 6:3, 6:3.

Встреча Рыбакиной и Ламенс намечена на 9 марта.

Добавим, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева также стартует на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга. Ее соперницей будет Катержина Синякова из Чехии, которая начала соревнование с победы над аргентинкой Марией Карле - 6:2, 6:1.

Игра Путинцевой и Синяковой намечена на 9 марта.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет восемь миллионов 963 тысячи 700 долларов (свыше четырех миллиардов тенге).