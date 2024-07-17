Стала известна "космическая" зарплата трехкратного лучшего игрока мира в Казахстане
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
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Сегодня футзальный клуб "Семей" представил звездного новичка из Бразилии нападающего Феррао, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Ранее в интервью "Тюменской арене" президент МФК "Тюмень" Александр Попов рассказал о его зарплате в казахстанском клубе.
"Этот сезон для Феррао - последний в "Барселоне". Конечно, я хотел бы, чтобы он вернулся в "Тюмень". Но Феррао подписал предварительный контракт с "Семеем". Там ему будут платить 30 тысяч долларов в месяц. Для нас такая зарплата - просто космос", - сказал Попов.
Отметим, что Феррао является двукратным победителем Лиги Чемпионов и трехкратным лучшим игроком мира.