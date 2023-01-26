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КТК Сегодня, 14:39
270
Сегодня, 14:39
270
Фото: КТК

Стала известна дата завершения строительства нового терминала аэропорта Алматы

Строительство нового международного терминала аэропорта Алматы завершится в первом полугодии 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Об этом стало известно на встрече главы МИИР Марата Карабаева с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсоем.

"В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта города Алматы. Участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов", - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока - в 2022 году аэропорт преодолел отметку семь миллионов обслуженных пассажиров.

Стоит отметить, что реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле главы государства.

"Планируемый срок завершения проекта в первом полугодии 2024 года. Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", - сообщили в КГА.

Марат Карабаев поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

Также стороны договорились приложить все усилия для дальнейшего развития аэропорта города Алматы.

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#Алматы #терминал #строительство #Марат Карабаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:39
270
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