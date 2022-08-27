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  • Стала известна дата запуска первого авиарейса из Вьетнама в Казахстан
huunghivietnga.com.vn Сегодня, 10:38
133
Фото: huunghivietnga.com.vn

Стала известна дата запуска первого авиарейса из Вьетнама в Казахстан

Казахстан и Вьетнам договорились о количество авиарейсов между странами в неделю, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. 

"23 августа 2022 года состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Казахстане Фам Тхай Ньы Май и представителем авиакомпании ""Vietjet Air" Нгуен Чи Там с целью обсуждения вопросов по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом. В ходе встречи вьетнамская сторона выразила готовность в выполнении регулярных пассажирских рейсов в Казахстан. 
Так, 10 октября текущего года планируется открытие первого рейса авиакомпании "Vietjet Air" по маршруту Камрань – Алматы", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания планирует запуск рейсов из города Камрань в Нур-Султан. Рейсы будут выполняться с частотой 2-3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-330. Сейчас авиакомпания "Vietjet Air" готовится к прохождению аккредитации в качестве иностранного авиаперевозчика на территории Казахстана. Стороны отметили важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами. По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по возобновлению прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.

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#авиасообщение #Вьетнам
Сегодня, 10:38
133
Журналист

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