Новый iPhone SE представят уже на следующей неделе, а его выпуск состоится в конце февраля. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Согласно источнику, Apple планирует представить iPhone SE четвёртого поколения на неделе с 10 по 14 февраля. Однако компания не будет проводить отдельную презентацию устройства, а просто выпустит соответствующий пресс-релиз. Каких-либо других анонсов, например iPad, в этот день компания проводить не планирует.

По слухам, смартфон предложит схожий с iPhone 14 дизайн, но с одной тыльной камерой. В отличие от предшественников iPhone SE 4 оснастят "безрамочным" экраном, сканером Face ID вместо кнопки "Домой" со сканером Touch ID.

Также инсайдеры приписывают смартфону фирменный модем Apple, впервые для компании, а также использование мощного чипсета Apple A17 Pro или A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Такое железо позволит устройству поддерживать ИИ-систему Apple Intelligence.

Ожидается, что стоимость базовой версии iPhone SE на 128 ГБ не превысит 500 долларов.