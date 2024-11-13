Стала известна дата возвращения на ринг Данияра Елеусинова

Профессиональный боксёр Данияр Елеусинов проведёт свой следующий бой в феврале 2025 года. Об этом заявил президент AllStarsBoxing Зия Алиев, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве кандидатов в соперники казахстанцу указаны Тулани Мбенге из ЮАР, Крис Конго из Великобритании и Габриель Маэстре из Венесуэлы.

В последний раз Елеусинов выходил на ринг на вечере бокса в Алматы в сентябре. Его оппонентом был филиппинец Джо Нойнаем, который после пятого раунда отказался от продолжения боя.