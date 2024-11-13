Стала известна дата возвращения на ринг Данияра Елеусинова
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
89Фото: olympic.kz
Профессиональный боксёр Данияр Елеусинов проведёт свой следующий бой в феврале 2025 года. Об этом заявил президент AllStarsBoxing Зия Алиев, передаёт BaigeNews.kz.
В качестве кандидатов в соперники казахстанцу указаны Тулани Мбенге из ЮАР, Крис Конго из Великобритании и Габриель Маэстре из Венесуэлы.
В последний раз Елеусинов выходил на ринг на вечере бокса в Алматы в сентябре. Его оппонентом был филиппинец Джо Нойнаем, который после пятого раунда отказался от продолжения боя.
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