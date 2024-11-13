  • 13 Ноября, 21:45
  • BAIGENEWS

Стала известна дата возвращения на ринг Данияра Елеусинова

Сегодня, 21:02
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
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Фото: olympic.kz

Профессиональный боксёр Данияр Елеусинов проведёт свой следующий бой в феврале 2025 года. Об этом заявил президент AllStarsBoxing Зия Алиев, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве кандидатов в соперники казахстанцу указаны Тулани Мбенге из ЮАР, Крис Конго из Великобритании и Габриель Маэстре из Венесуэлы.

В последний раз Елеусинов выходил на ринг на вечере бокса в Алматы в сентябре. Его оппонентом был филиппинец Джо Нойнаем, который после пятого раунда отказался от продолжения боя.

 
 
 
 
 
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Публикация от ALL STARS BOXING (@all.stars.boxing.kz)

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