Стала известна дата нового раунда переговоров России и США
Встреча будет посвящена исключительно техническим вопросам.
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В среду, 10 апреля, Стамбул станет местом важного дипломатического события: здесь состоится второй раунд переговоров между делегациями США и России. На этот раз встреча будет сосредоточена исключительно на технических аспектах работы двусторонних представительств. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
"Наши делегации вновь соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить ключевые вопросы, связанные с нормализацией и стабилизацией работы дипломатических миссий двух стран", – подчеркнула Брюс.
Эти переговоры обещают стать важным шагом на пути к улучшению взаимодействия между США и Россией в области дипломатической практики, несмотря на политическую напряженность, которая сохраняется в международных отношениях.
Ранее мы сообщали, что Кремль обнародовал основные итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 агода, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон.
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