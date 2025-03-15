Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан, известный своей техникой и быстротой, проведёт бой в рамках андеркарда вечера бокса в Астане, главным событием которого станет защита чемпионских титулов Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

Соперником Сабырхана станет 28-летний боксёр из Филиппин Джей Фрэнсис Бурай. Поединок будет рассчитан на шесть раундов. Бурай выступает на профессиональном ринге уже десять лет и имеет солидный опыт.

Ранее Сабырхан планировал участвовать в престижном турнире "Кубок Странджа" в Болгарии, но из-за проблем со здоровьем был вынужден отказаться от выступления.

Кроме того, в этот вечер на ринг выйдет и его младший брат Торехан Сабырхан – чемпион Казахстана и Азии, который также намерен громко заявить о себе.