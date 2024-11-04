Стал известен прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 5-7 ноября
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
150Фото: pixabay.com
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 5-7 ноября, передаёт BaigeNews.kz.
В столице будет морозная погода, в двух других мегаполиса ожидаются ливни.
В Астане:
- 5 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C мороза, днем 0+2°C;
- 6 ноября – переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C мороза, днем +6+8°C;
- 7 ноября – облачно, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем -1-3°C.
В Алматы:
- 5 ноября – переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C;
- 6 ноября – облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C;
- 7 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2+4°C.
В Шымкенте:
- 5 ноября – переменная облачность, дождь, временами – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +13+15°C;
- 6 ноября – переменная облачность, дождь, ночью и утром временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +10+12°C;
- 7 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +6+8°C.
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