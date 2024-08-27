Стал известен прогноз по инфляции на ближайшие 5 лет в Казахстане
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Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства представил проект Прогноза социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, передаёт BaigeNews.
Нурлан Байбазаров сообщил, что прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.
"Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%. Консенсус-прогноз по мировой цене на нефть на 2025 год составляет 78 долларов США за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития. При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет – 5,4%", - отметил он.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге или 498,4 млрд долларов США в 2029 году.
"Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% - в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах", - указал министр.
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