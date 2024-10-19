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Стал известен первый турнир Елены Рыбакиной в 2025 году

Сегодня, 08:41
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instagram.com/LenaRybakina Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: instagram.com/LenaRybakina

Первым турниром 2025 года, в котором примет участие казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, станет United Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Этот турнир пройдет с 27 декабря по 5 января в двух городах Австралии — Перте и Сиднее.

Также на United Cup сборную Казахстана будут представлять Александр Шевченко, Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Жибек Куламбаева.

Что касается ближайших планов Елены Рыбакиной, то она выступит на Итоговом турнире WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Свой последний турнир Рыбакина провела в августе: она неудачно выступила на US Open, снявшись после первого круга. С тех пор казахстанская теннисистка на корт не выходила. 

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