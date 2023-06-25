Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC

Фото: UFC Eurasia

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) провел седьмой поединок в UFC: он выступил на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США), где проиграл раздельным решением судей американскому файтеру Джошуа Вану (8-1), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За этот бой Жумагулов заработал 36 000 долларов (30 000 долларов — базовый гонорар, 6 000 долларов — поощрительный бонус).

В семи боях в UFC Жалгас Жумагулов потерпел шесть поражений. Причем три последних боя казахстанец проиграл раздельным решением судей — это уникальный случай в истории промоушна. Единственную победу в UFC Жумагулов одержал в 2021 году — над американцем Джеромом Риверой (10-6).