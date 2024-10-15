Стал инвалидом на работе: Кызылординец взыскал с предприятия 2 млн тенге

26-летний парень стал инвалидом из-за несчастного случая на производстве в Кызылординской области. Почти 20 лет предприятие платило ему по 39 тысяч тенге в месяц. Пострадавший решил оспорить сумму и выиграл дело в суде, передаёт BaigeNews.kz.

В 2002 году житель Кызылординской области устроился по договору в АО оператором по добыче нефти и газа 3 разряда. Через год на производственной площадке при заливке сырой нефти в автоцистерну из-за давления парафина сдвинулся шланг и задел оператора. Тот от удара упал, получил тяжкие телесные повреждения – тяжёлую закрытую позвоночно-спинномозговую травму.

Из-за этого, а также переломо-вывиха позвонка, ушиба шейного отдела спинного мозга, нарушения функций тазовых органов он был признан ограниченным в возможностях (I группа).

По акту определена 100% вина работодателя в несчастном случае.

В связи с этим пострадавший обратился в Кызылординский горсуд с иском о взыскании с АО компенсации морального вреда. Указал, что из-за увечья он по сей день находится на постельном режиме, работодатель с 2003 года ежемесячно платил по 39 тысяч тенге за утраченный доход, а с 2021-го – 42,5 тысячи тенге.

Истец отметил наличие на иждивении двоих детей, заявил о недостатке этих денег и пособия в связи с увеличением прожиточного минимума.

Суд установил, что пострадавший оператор более 20 лет испытывает душевные страдания, утратив способность передвижения. С учётом этого суд удовлетворил иск. С АО в пользу пострадавшего взысканы два миллиона тенге в счёт компенсации причиненного морального ущерба.