Стаи волков пугают жителей Северного Казахстана

Стаями волков, появившихся у населённых пунктов, пугают жителей Северного Казахстана. Следы присутствия зверей обнаруживают сельчане. Они снимают ролики на свои смартфоны и размещают их в Сети. На домашний скот хищник пока не нападает, но охотники уже находили косуль разодранных неподалеку от сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Вот кровь в снегу. Здесь мы обнаружили труп косули. Присыпали её кровь. Рядом следы вот такого размера. Жуть", - говорят авторы роликов.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира успокаивают - опасаться людям нечего. В регионе официально не зарегистрировано ни одного факта прихода таких гостей.

"На территории области согласно учёту, который проводится в феврале-марте, волк не установлен. Но, учитывая что мы граничим с областями, в которых волк обитает, не исключены заходы. Кормовая база для хищников очень хорошая – те же косули, кабаны. Поэтому считать его угрозой ни в коей мере нельзя. Просто документально, что волк "зашёл" у нас пока нет", - сообщил руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО Олег Беспалов.