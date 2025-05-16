В 2025 году в Казахстане продолжается реализация масштабных проектов в сфере спортивной инфраструктуры. Это — последовательное исполнение поручений Президента и вклад в оздоровление нации, развитие массового и профессионального спорта, передаёт BaigeNews.kz.

В Петропавловске завершён второй этап реконструкции стадиона "Карасай". На первом этапе были модернизированы освещение, футбольное поле, электронное табло и звуковая система. Второй этап включил капитальный ремонт трибун, раздевалок, санитарных помещений, а также строительство нового административного корпуса.

В Кызылорде строится современный стадион на 10 000 зрительских мест. Сдача объекта запланирована на июль 2025 года.

В Астане начато строительство нового стадиона имени Х. Мунайтпасова. Ожидается, что он будет введён в эксплуатацию в I квартале 2026 года.

Также в столице продолжается реализация масштабного проекта — Национального университета спорта, который охватит весь образовательный цикл: от колледжа до докторантуры. Строительство университета ведётся в два этапа, завершение намечено до конца 2025 года.

В Туркестане идёт поэтапное строительство гребного канала:

первая очередь уже завершена;

вторая — готова на 95%;

третья — выполнена на 30%.

Полное завершение строительства планируется к декабрю 2025 года.

По итогам 2024 года, в Казахстане было построено 90 спортивных объектов, из них:

61 — в сельской местности;

29 — в городах и районных центрах.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается с акцентом на доступность, охват регионов и создание условий для подготовки будущих чемпионов.