Стадионы на 10 тысяч мест и университет спорта: как в Казахстане развивается инфраструктура
Развитие спортивной инфраструктуры: ключевые проекты 2025 года.
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В 2025 году в Казахстане продолжается реализация масштабных проектов в сфере спортивной инфраструктуры. Это — последовательное исполнение поручений Президента и вклад в оздоровление нации, развитие массового и профессионального спорта, передаёт BaigeNews.kz.
В Петропавловске завершён второй этап реконструкции стадиона "Карасай". На первом этапе были модернизированы освещение, футбольное поле, электронное табло и звуковая система. Второй этап включил капитальный ремонт трибун, раздевалок, санитарных помещений, а также строительство нового административного корпуса.
В Кызылорде строится современный стадион на 10 000 зрительских мест. Сдача объекта запланирована на июль 2025 года.
В Астане начато строительство нового стадиона имени Х. Мунайтпасова. Ожидается, что он будет введён в эксплуатацию в I квартале 2026 года.
Также в столице продолжается реализация масштабного проекта — Национального университета спорта, который охватит весь образовательный цикл: от колледжа до докторантуры. Строительство университета ведётся в два этапа, завершение намечено до конца 2025 года.
В Туркестане идёт поэтапное строительство гребного канала:
- первая очередь уже завершена;
- вторая — готова на 95%;
- третья — выполнена на 30%.
Полное завершение строительства планируется к декабрю 2025 года.
По итогам 2024 года, в Казахстане было построено 90 спортивных объектов, из них:
- 61 — в сельской местности;
- 29 — в городах и районных центрах.
Развитие спортивной инфраструктуры продолжается с акцентом на доступность, охват регионов и создание условий для подготовки будущих чемпионов.
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