На месте бывшей резиденции президента РК в Актау планируется построить стадион, большую мечеть, детские площадки, объекты бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне "Самал", летом 2023 года был возвращён в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около одного миллиарда тенге, – сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на встрече с населением.