Стадион и мечеть построят на месте бывшей резиденции президента в Актау
Точные сроки строительства не названы.
Сегодня, 03:51
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Сегодня, 03:51Сегодня, 03:51
104Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
На месте бывшей резиденции президента РК в Актау планируется построить стадион, большую мечеть, детские площадки, объекты бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
"Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне "Самал", летом 2023 года был возвращён в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около одного миллиарда тенге, – сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на встрече с населением.
Площадь земельного участка составляет 225 гектаров.
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