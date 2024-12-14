  • 14 Декабря, 04:31
  • BAIGENEWS

Стадион и мечеть построят на месте бывшей резиденции президента в Актау

Точные сроки строительства не названы.

Сегодня, 03:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
104
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

На месте бывшей резиденции президента РК в Актау планируется построить стадион, большую мечеть, детские площадки, объекты бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне "Самал", летом 2023 года был возвращён в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около одного миллиарда тенге, – сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на встрече с населением. 

Площадь земельного участка составляет 225 гектаров. 

Самое читаемое

Наверх