Стадион горел в Петропавловске
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
216Фото: Instagram / obyavleniya_skopetro
В Петропавловске по ул. Сатпаева в одном из стадионов пожарные ликвидировали возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа. Площадь пожара устанавливается.
Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших на 112 не поступала.
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