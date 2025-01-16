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Стадион горел в Петропавловске

Сегодня, 09:31
АВТОР
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Instagram / obyavleniya_skopetro Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: Instagram / obyavleniya_skopetro

В Петропавловске по ул. Сатпаева в одном из стадионов пожарные ликвидировали возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа. Площадь пожара устанавливается. 

Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших на 112 не поступала.

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