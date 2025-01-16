В Петропавловске по ул. Сатпаева в одном из стадионов пожарные ликвидировали возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа. Площадь пожара устанавливается.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших на 112 не поступала.