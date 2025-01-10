Как выглядит реконструированный стадион "Астана Арена", показал председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram он сообщил, что арена вновь готова принимать международные матчи.

"Проведены строительно-монтажные работы с учётом рекомендаций UEFA. В частности, выполнены работы по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля, устранению травмоопасных водосточных лотков, замена искусственного газона. В декабре прошлого года покрытие футбольного поля прошло аттестацию UEFA для получения международного сертификата", - написал председатель маслихата.

По его словам, при поддержке депутатского корпуса в столице начаты работы по реконструкции Дворца спорта "Казахстан", который изначально реализовывался через механизм ГЧП.

"Идут работы по оформлению надлежащей документации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на этот год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию по плану - 2026 год. Проект направлен на развитие водных видов спорта и фигурного катания, а также создание комфортных условий для активного досуга жителей столицы", - отметил Каналимов.