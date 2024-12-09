В Казахстане за ноябрь индекс цен на непродовольственные товары составил 0,7%, на платные услуги – 0,8%, на продовольственные товары – 1,1%. В данное время наблюдается замедление роста платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъём в связи со стартом программы "Тариф в обмен на инвестиции" (13,3% в годовом выражении). Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах страны началось разбронирование запасов овощей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

"По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. т, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн", - сообщили в правительстве.

Фото: primeminister.kz

9-го декабря Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.

"Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволят обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания", - отметили в пресс-службе главы кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, как изменились цены на продукты в Казахстане.