Ссылку на фейковый сайт Минфина распространяют мошенники

В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении, в котором сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге. Для того чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В пресс-службе Министерства финансов РК распространяемое сообщение опровергли. В ведомстве подтвердили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК.

"Эта рассылка – дело рук мошенников. Сообщение о новом постановлении, о выплатах каждому казахстанцу является фейковым", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале Министерства финансов Республики Казахстан.