Ссора из-за ревности завершилась убийством в Алматы
Сегодня, 19:03
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Сегодня, 19:03Сегодня, 19:03
181Фото: baigenews.kz
21-летний парень из-за ревности убил несовершеннолетнего в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
По данным портала Orda.kz, трагедия случилась утром в микрорайоне Томирис. Подросток скончался от удара ножом.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.