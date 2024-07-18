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Ссора из-за ревности завершилась убийством в Алматы

Сегодня, 19:03
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
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Фото: baigenews.kz

21-летний парень из-за ревности убил несовершеннолетнего в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала Orda.kz, трагедия случилась утром в микрорайоне Томирис. Подросток скончался от удара ножом.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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