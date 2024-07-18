Ссора из-за ревности завершилась убийством в Алматы

21-летний парень из-за ревности убил несовершеннолетнего в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала Orda.kz, трагедия случилась утром в микрорайоне Томирис. Подросток скончался от удара ножом.