Запуск был произведен с базы космических войск на мысе Канаверал в штате Флорида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение на официальном сайте Пентагона.

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что это не первое испытание с переходом на гиперзвуковую скорость. Успехом завершился второй по счету тест, он же стал первым, при котором велись боевые стрельбы с использованием центра управления батареями и пусковой установки транспортера-эмулятора.

К слову, успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах Военно-морских сил (ВМС).