США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Гиперзвуковой считается скорость, в пять раз превышающая скорость звука.
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
128Фото: соцсети
Запуск был произведен с базы космических войск на мысе Канаверал в штате Флорида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение на официальном сайте Пентагона.
Министр армии США Кристин Вормут заявила, что это не первое испытание с переходом на гиперзвуковую скорость. Успехом завершился второй по счету тест, он же стал первым, при котором велись боевые стрельбы с использованием центра управления батареями и пусковой установки транспортера-эмулятора.
К слову, успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах Военно-морских сил (ВМС).