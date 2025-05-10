Вашингтон выразил готовность выступить посредником в деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент США 10 мая после серии двусторонних контактов с руководством обеих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По информации ведомства, государственный секретарь США Марко Рубио 9 мая провёл телефонный разговор с главнокомандующим сухопутных войск Пакистана генералом Асимом Муниром. В ходе беседы Рубио подчеркнул важность поиска дипломатических решений и предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров. Аналогичное предложение он озвучил и в ходе переговоров с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

10 мая госсекретарь также провёл консультации с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В обоих случаях Рубио отметил необходимость немедленной деэскалации и восстановления прямых каналов связи между сторонами, чтобы избежать ошибок в оценке ситуации.

Заявление последовало на фоне резкой эскалации в регионе. 10 мая власти Пакистана сообщили о начале военной операции против Индии и обстрелах индийских военных объектов, включая авиабазы и склады боеприпасов. Воздушное пространство над Пакистаном было временно закрыто до полудня воскресенья.

Накануне Нью-Дели обвинил Исламабад в нанесении ударов по его территории. Индийское агентство PTI сообщило, что в результате атак в Джамму и Кашмире погибли представители гражданской администрации. Пакистанская сторона заявила, что большинство индийских ракет были перехвачены системами ПВО.

Официальный Вашингтон призвал обе стороны к сдержанности, выразив обеспокоенность последствиями возможной военной эскалации в регионе.