Депутаты Сената одобрили Закон РК о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и США о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в городе Алматы, передает BaigeNews.kz.

Соглашение было разработано во исполнение поручения Главы государства по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках него США предоставляется земельный участок площадью 70 593 квадратных метра на 49 лет для строительства. Как отметили депутаты, это решение полностью соответствует международной дипломатической практике. Так, например, дипломатические представительства КНДР в Великобритании и США в Гонконге получили участки в аренду сроком на 999 лет.

На территории Генерального консульства в Алматы будут размещены представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками, Коммерческой службы США.

Арендная плата за весь срок аренды составит 25 миллионов долларов США и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления Соглашения в силу. Кроме того, Правительство США освобождается от уплаты всех налогов и иных платежей, связанных с земельным участком и зданием консульства, за исключением арендной платы.

Расходы на строительство консульства несет исключительно США.