Американский истребитель F/A-18 был сбит в воскресенье над Красным морем в результате "дружественного огня", когда США наносили авиаудары по позициям йеменских хуситов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как взлетел с палубы авианосца.

Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, один из них получил незначительные травмы. В Центральном командовании Вооруженных сил США отметили, что инцидент показывает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся нападений на суда поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на то, что американские и европейские военные коалиции патрулируют этот район.

Как именно военные могли принять F/A-18 за вражеский самолет, пока непонятно, пишет Associated Press.