Американские власти отменяют программу приема мигрантов CHNV, по которой в страну могли въезжать в страну граждане Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Теперь около 500 тысяч человек должны покинуть территорию США в течение месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как следует из проекта указа главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, программа прекращает действие 25 марта, а ее участникам дается срок до 24 апреля для выезда из страны, если они не успели получить иной легальный статус.

Программа CHNV была запущена администрацией Джо Байдена в 2022 году с целью контролируемого приема мигрантов из стран с тяжелой гуманитарной ситуацией. Она позволяла въезд до 30 тысяч человек в месяц, однако теперь власти США меняют миграционную политику.

Иммиграционный адвокат из Калифорнии Николетт Глейзер отмечает, что только 75 из 532 тысяч мигрантов подали официальные заявки на получение убежища. Остальные попадают под действие нового указа. "Хаос будет нереальным", — заявила она, комментируя предстоящие массовые депортации.