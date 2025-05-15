США отменили часть антироссийских санкций для КТК и "Тенгизшевройл"
Срок действия предыдущей лицензии под названием "Запрет на нефтяные услуги" истекает 28 июня.
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Минфин США разрешил проведение связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл" операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.
Соответствующая лицензия 15 мая была опубликована на сайте американского ведомства.
"Все транзакции, запрещённые определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены", – говорится в документе.
Срок действия предыдущей лицензии под названием "Запрет на нефтяные услуги" истекает 28 июня.
Каспийский трубопроводный консорциум – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Протяженность маршрута составляет более 1,5 тысячи километров. Ежегодно КТК прокачивает более трети всей экспортной нефти Казахстана.
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