Минфин США разрешил проведение связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл" операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Соответствующая лицензия 15 мая была опубликована на сайте американского ведомства.