Администрация Дональда Трампа в США одобрила крупную сделку по продаже оружия Израилю почти на три миллиарда долларов, минуя обычную процедуру рассмотрения в Конгрессе, чтобы предоставить стране больше 900-килограммовых бомб, которые она использовала в войне против ХАМАС в Газе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.

В серии уведомлений, отправленных Конгрессу в пятницу вечером, Госдепартамент сообщил, что одобрил продажу более 35 500 бомб MK 84 и BLU-117, а также 4000 боеголовок Predator на сумму 2,04 миллиарда долларов.

Госсекретарь Марко Рубио"предоставил подробное обоснование существования чрезвычайной ситуации, требующей немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных предметов обороны и оборонных услуг в интересах национальной безопасности США, тем самым отменяя требования о рассмотрении в Конгрессе", - говорится в сообщении Госдепа, передает AP. Поставки вооружений, как ожидается, начнутся в 2026 году.

Издание отмечает, что поставки начнутся в следующем году.

Используя то же обоснование, министерство также заявило, что Рубио одобрил продажу Израилю ещё одной партии боеприпасов на сумму 675,7 миллиона долларов, которая будет поставлена в 2028 году.

Кроме того, Рубио одобрил экстренную продажу бульдозеров D9R и D9T Caterpillar на сумму 295 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о "совместной стратегии" обеих стран в отношении сектора Газа. Рубио призвал к уничтожению радикального исламистского движения ХАМАС, отметив, что эта организация "не может продолжать существовать как военная или правительственная сила".