США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

США нанесли несколько ударов бомбардировщиками B-2 Spirit по складам оружия в районах Йемена, которые контролируют хуситы, сообщил Пентагон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

"Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону", — говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, американские бомбардировщики нанесли точные удары по пяти подземным складам оружия, продемонстрировав "глобальные возможности США по нанесению ударов […] в любое время и в любом месте".



По словам Остина, Пентагон санкционировал удары по указанию президента США Джо Байдена.



Центральное командование США (CENTCOM), которое отвечает за американские операции в регионе, сообщило, что данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.