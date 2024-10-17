США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
США нанесли несколько ударов бомбардировщиками B-2 Spirit по складам оружия в районах Йемена, которые контролируют хуситы, сообщил Пентагон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
"Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону", — говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, американские бомбардировщики нанесли точные удары по пяти подземным складам оружия, продемонстрировав "глобальные возможности США по нанесению ударов […] в любое время и в любом месте".
По словам Остина, Пентагон санкционировал удары по указанию президента США Джо Байдена.
Центральное командование США (CENTCOM), которое отвечает за американские операции в регионе, сообщило, что данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Самое читаемое
- Почему в Астане прекратили раздельный сбор мусора объяснили в акимате
- Тренера сборной Казахстана по футболу Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке
- Казахстан сенсационно выиграл у Шотландии в отборе на Евро по футболу
- Мужчина 67 дней дрейфовал в Охотском море
- В Шымкенте мужчина приговорен к 15 годам за покушение на убийство несовершеннолетнего