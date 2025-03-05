Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны против Канады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

4 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против его страны. В ходе пресс-конференции в Оттаве он заявил, что США нанесли удар по своему ближайшему союзнику и партнеру, введя пошлины, которые Канада теперь будет вынуждена ответить.

Трюдо сообщил, что через 21 день Канада введет 25-процентные пошлины на американский импорт на сумму $125 миллиардов. Он подчеркнул, что такие шаги США не имеют оправдания и только ухудшают ситуацию для американских рабочих мест.

В ответ на действия Америки Канада готова рассмотреть и другие меры, в том числе "нетарифные", чтобы защитить свои экономические интересы.