США начали торговую войну против Канады - Трюдо
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Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны против Канады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
4 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против его страны. В ходе пресс-конференции в Оттаве он заявил, что США нанесли удар по своему ближайшему союзнику и партнеру, введя пошлины, которые Канада теперь будет вынуждена ответить.
Трюдо сообщил, что через 21 день Канада введет 25-процентные пошлины на американский импорт на сумму $125 миллиардов. Он подчеркнул, что такие шаги США не имеют оправдания и только ухудшают ситуацию для американских рабочих мест.
В ответ на действия Америки Канада готова рассмотреть и другие меры, в том числе "нетарифные", чтобы защитить свои экономические интересы.
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