США могут упростить выдачу виз казахстанцам

Соединенные Штаты Америки работают над упрощением выдачи виз казахстанцам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал HOLA News. Эту новость сообщил чрезвычайный и полномочный посол США в Республики Казахстан Дэниел Розенблюм.

"Мы уже предпринимаем некоторые шаги, чтобы сократить время ожидания получения визы и иногда даже не требуется проходить личное собеседование на получение неиммиграционной визы, например, на получение рабочей визы", – сказал Розенблюм.

Посол отметил проблему, когда люди ехали по туристической визе и оставались работать. Также была проблема с людьми, которые оставались больше срока визы.