open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

США могут упростить выдачу виз казахстанцам Сегодня, 17:00
124
Сегодня, 17:00
124

США могут упростить выдачу виз казахстанцам

Соединенные Штаты Америки работают над упрощением выдачи виз казахстанцам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал HOLA News. Эту новость сообщил чрезвычайный и полномочный посол США в Республики Казахстан Дэниел Розенблюм.

"Мы уже предпринимаем некоторые шаги, чтобы сократить время ожидания получения визы и иногда даже не требуется проходить личное собеседование на получение неиммиграционной визы, например, на получение рабочей визы", – сказал Розенблюм. 

Посол отметил проблему, когда люди ехали по туристической визе и оставались работать. Также была проблема с людьми, которые оставались больше срока визы.

"Поэтому во время собеседования на визу наши консулы задают сложные вопросы для того, чтобы удостовериться, что люди будут соблюдать законы", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#США #виза
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:00
124
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх