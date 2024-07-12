США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

Лидеры США и Южной Кореи утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи, сообщила канцелярия президента Южной Кореи Юна Сук Еля, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом написало агентство Reuters в четверг, 11 июля.

"Приверженность США сдерживанию Северной Кореи подкреплена всем спектром американских возможностей, включая ядерные", - сказал президент США Джо Байден на саммите НАТО в четверг.

Соглашение делает официальным развертывание ядерных сил США на Корейском полуострове и вокруг него для сдерживания и реагирования на "потенциальные ядерные атаки со стороны Севера", сообщил на брифинге в Вашингтоне заместитель Юна Сук Еля по национальной безопасности Ким Тхэ Хе.

"Это означает, что американское ядерное оружие размещается специально для выполнения миссий на Корейском полуострове", — сказал Ким.

Ранее Байден и Юн выступили с совместным заявлением в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, подтверждая тесную координацию действий против ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, сообщило агентство Reuters.