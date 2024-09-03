США конфисковали бизнес-джет президента Венесуэлы

Власти США конфисковали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив, что лайнер был приобретён в обход американских санкций против Каракаса и незаконно вывезен из страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

По данным Министерства юстиции США, накануне самолёт был арестован в Доминиканской Республике, а в понедельник переправлен во Флориду.

"Министерство юстиции конфисковало самолёт, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретён за 13 млн долларов через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближёнными. Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает наши санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США", – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Речь идёт о бизнес-джете Dassault Falcon 900EX французского производства, который Мадуро активно использовал.

"С мая 2023 года самолёт Dassault Falcon с бортовым номером T7-ESPRT совершал почти исключительно полёты на военную базу в Венесуэле и использовался в интересах Мадуро и его представителей, в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны", – заявили в Минюсте.

В последние месяцы самолёт находился в Доминиканской Республике. Власти Доминиканы уведомили Венесуэлу о конфискации, у Каракаса есть возможность оспорить это решение.