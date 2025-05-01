Вашингтон и Киев подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, передаёт BaigeNews.kz.

О подписании документа сообщило министерство финансов США и министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая находится в Вашингтоне.

Юлия Свириденко на своей странице в Facebook привела основные условия достигнутых договорённостей.

"Право собственности и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением", – написала министр.

Инвестиционный фонд по восстановлению Украины создаётся на условиях 50/50 и управление им будет осуществляться на равноправной основе.

"Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями – они и дальше будут принадлежать Украине. (...) Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США",– отметила министр.

Инвестфонд будет инвестировать деньги в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку на территории Украины.

Подписанное соглашение должна ратифицировать Верховная рада Украины.