С прошлого года США и страны Европейского союза начали активную борьбу против китайских маркетплейсов — в частности, против Temu и Shein, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Напомним: Temu и Pinduoduo принадлежат одной компании и по сути являются "братьями".

В США с 4 февраля 2025 года были введены новые правила и ограничения в части пошлин — дополнительные налоги в размере 10% на товары, ввозимые из Китая. Кроме того, была отменена льгота de minimis, которая позволяла беспошлинно ввозить товары дешевле 800 долл. США. Также товары ранее не проверялись - теперь будет иначе. Это было сделано для соблюдения конкуренции на рынке, а также для справедливого таможенного регулирования.

Эти меры сильно ударили по Temu и Shein, которые ранее были освобождены от любых тарифов и таможенных проверок благодаря лазейке de minimis. По данным комитета Конгресса США, опубликованным в июне 2023 года, на долю Temu и Shein в общей сложности приходилось более 30% всех посылок, ежедневно отправляемых в США в соответствии с положением de minimis. После введения новых правил маркетплейс Temu предпринял ряд мер: начал использовать товары, которые находились на складах в США, а также привлекать местных продавцов в США (это было сделано ещё ранее).

США в этой борьбе не единственные. В Европейском союзе уже не первый месяц поднимают вопросы качества ввозимых товаров с китайских маркетплейсов, а также их сомнительной безопасности. Теперь же активно рассматриваются вопросы таможенных взносов.

В опубликованном в начале февраля политическом документе Европейская комиссия заявила, что будет сотрудничать с национальными таможенными органами 27 государств — членов ЕС, чтобы сосредоточиться на решении проблемы небезопасной продукции, продаваемой в интернете, включая усиление надзора за рынком и тестирования.

Комиссия заявила, что рост количества дешёвых товаров, купленных онлайн, увеличивает давление на таможенные органы, и призвала законодателей ЕС — государства-участники и членов Европарламента — отменить освобождение от пошлин на импорт стоимостью ниже 150 евро.

Также вновь подчёркивалось, что многие из миллиардов единиц недорогой продукции, ежегодно ввозимых в ЕС, не соответствуют законам союза, а европейские компании, соблюдающие правила, проигрывают конкурентам, продающим небезопасную или поддельную продукцию.

В свою очередь, Великобритания также призывает закрыть налоговую лазейку, чтобы предотвратить массовый приток товаров с Shein и Temu. Активисты и розничные торговцы говорят, что Великобритания должна последовать примеру США и ЕС и постепенно отменить освобождение от пошлин для посылок с низкой стоимостью.

Таким образом, в США и в Европе в рамках борьбы с реальными проблемами, которые создают маркетплейсы из Китая, начали активно ужесточать политику пошлин на ввозимые товары и их проверки.

Что касается Казахстана, маркетплейсы из Китая пользуются большим спросом и тут, в том числе два "брата", Temu и Pinduoduo. Мы уже писали ранее, что такие маркетплейсы несут серьёзный риск конкуренции для казахстанского малого и среднего бизнеса. До недавнего времени они даже не были зарегистрированы в РК и не платили ни налогов, ни каких-либо пошлин.

С первой проблемой, судя по всему, правительству Казахстана удалось разобраться. Только в феврале текущего года стало известно, что на налоговый учёт поставлена 101 торговая онлайн-платформа, включая Temu, Pinduoduo и Alibaba Group. Что же касается таможенных пошлин, эти компании также их не платят, так как и в РК есть порог беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет 500 евро и (или) вес, не превышающий 25 кг. Таким образом, уязвимость отечественного бизнеса перед китайскими маркетплейсами все ещё остаётся актуальной. Последует ли Казахстан примеру западных государств — вопрос открытый.